Все российские вузы изменили цены на обучение до уровня прошлого года

16.09.2020, 12:48, Новости дня

Стоимость обучения во всех вузах РФ скорректирована до уровня 2019 года, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая на правительственном часе в Госдуме.

«На сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года», – передает ТАСС слова Фалькова.

Напомним, 26 августа Фальков сообщил президенту Владимиру Путину, что большая часть российских вузов сохранили цену на обучение на уровне 2019 года, но некоторые не стали придерживаться рекомендаций. Глава государства в ответ напомнил министру, что тот обещал не допустить повышения стоимости обучения в вузах.