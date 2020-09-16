 

Тарасова поздравила Медведеву и Тутберидзе с возобновлением совместной работы

16.09.2020, 12:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву и тренера Этери Тутберидзе с возвращением к сотрудничеству.

Тарасова поздравила Медведеву и Тутберидзе «с правильным решением этого вопроса», также назвав их двумя «великими женщинами», передает ТАСС.

Вместе с тем генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) Александр Коган заявил, что организация пока не имеет официальной информации о переходе Медведевой к Тутберидзе.

При этом заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил сообщения о возвращении фигуристки, передает РИА «Новости».

«Нет смысла отрицать эту информацию, это так», – сказал он.

Кроме того, директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Медведева уже провела тренировку в группе Этери Тутберидзе после возвращения.

«Это первые шаги, и они должны быть аккуратными, осторожными. Мы верим в хорошее, верим в то, что это сотрудничество может в полной мере восстановиться. Для нас главное – мастерская, наполненная сильными спортсменами, чтобы туда приходили новые талантливые спортсмены. И кто ушел – тому дорога назад не заказана», – отметил он.

Ранее стало известно, что Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.

Напомним, после Олимпиады-2018 Медведева перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада). За этим последовал спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата РФ Медведева заняла седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при и не выступала на чемпионате Европы в Минске.

В феврале Медведева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России, который прошел в Великом Новгороде.

На чемпионате мира в Японии победу одержала Алина Загитова, Евгения Медведева показала третий результат.



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