 

Нетаньяху номинировали на Нобелевскую премию мира

16.09.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху номинирован на Нобелевскую премию мира, его кандидатуру выдвинул член палаты депутатов Италии от партии «Лига Севера» Паоло Гримольди, передает израильская газета «Маарив».

Гримольди отмечает, что Нетаньяху внес существенный вклад в установление мира на Ближнем Востоке путем подписания соглашения с ОАЭ, Бахрейном, а также продвинувшись в диалоге с Саудовской Аравией, который уже привел к тому, что королевство открыло свое воздушное пространство для самолетов Израиля.

«Все эти достижения были немыслимы еще несколько месяцев назад. И за это Нетаньяху заслуживает Нобелевской премии мира», – передает слова депутата «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. В своем письме Нобелевскому комитету о выдвижении Трампа на премию Тибринг-Гедде заявил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ.

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.



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