Группу готовивших нападение на силовиков мужчин задержали в Минске

16.09.2020, 10:08, Новости дня

Трое мужчин, которые готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, задержаны в Минске, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.

«В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ведомстве добавили, что один из задержанных – 32-летний уроженец Брестской области, проживающий Минске.

«В прошедшее воскресенье, 13 сентября, он стал подыскивать компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней. Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали. В автомашине «идейного вдохновителя» находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».