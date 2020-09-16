Барбадос решил отказаться от власти британской короны

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16.09.2020, 8:08, Новости дня

Власти Барбадоса намерены с 2021 года объявить страну республикой и более не признавать королеву Великобритании Елизавету II главой государства, сообщил генерала-губернатор страны Сандра Мейсон.

«Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Жители Барбадоса хотят главу государства барбадосца. Это окончательное заявление об уверенности в том, кто мы и чего мы можем достичь. Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой к тому времени, когда мы будем отмечать нашу 55 годовщину независимости… Получив независимость более полувека назад, наша страна не может сомневаться в своей способности к самоуправлению», – передает РИА «Новости» слова Мэйсон в тронной речи перед открытием сессии парламента.

Барбадос получил независимость в 1966 году, однако до сих пор королева остается главой государства.



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