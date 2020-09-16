Недовольная толпа напала на украинского комика из-за шутки

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16.09.2020, 8:48, Новости дня

На украинского комика и сценариста проекта «Телебачення Торонто» Егора Шатайло напали несколько десятков человек перед стендап-концертом в Киеве из-за шутки про семейные ценности.

В Facebook проекта сообщается, что инцидент произошел 14 сентября. Нападавшие повалили комика на землю и брызнули газом в лицо. Серьезных травм Шатайло не получил.

Отмечается, что гнев украинцев вызвал пост юмориста в соцсети. Комик сообщил об «убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации».

Ранее в Сети раскритиковали комиков KuJi Podcast за шутки об убитом командире батальона ДНР «Спарта» Арсене Павлове (позывной «Моторола»).



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