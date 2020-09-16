Число инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 29,5 млн человек

16.09.2020, 8:10, Новости дня

К утру 16 сентября коронавирусом в мире заразилось 29 479 686 человек (+289 тыс. человек за последние сутки).

Жертвами COVID-19 стали 933 542 человека (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 19 995 990.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там равно 6 604 355. Из них умерло 195 765, излечилось – 2 495 127.

В Индии, которая находится на втором месте, 4 930 236 заболевших, 80 776 умерших и 3 859 399 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных – 4 382 263, умерло 133 119 человек, выздоровело – 3 811 505.

Четвертое место занимает Россия: 1 069 873 заболевших и 18 723 умерших. В Перу и Колумбии более 700 тыс. инфицированных – 733 860 и 30 812 умерших, 728 590 и 23 288 погибших соответственно.

В Мексике (страна является четвертой в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 71 678), ЮАР и Испании количество заболевших COVID-19 составляет более 600 тыс. В Аргентине – 500 тыс.

В Чили, Франции и Иране заболело свыше 400 тыс. человек. В Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии и Пакистане заразилось более 300 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.