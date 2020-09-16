 

ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем

16.09.2020, 7:10, Новости дня

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали во вторник, 15 сентября, соглашения о нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп устроил церемонию подписания в Белом доме. Перед толпой из нескольких сотен человек на лужайке Белого дома премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соглашения с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахайя и министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом Аль Заяни.

Соглашение делает их третьим и четвертым арабскими государствами, которые предприняли такие шаги для нормализации отношений с тех пор, как Израиль подписал мирные договоры с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений. 29 августа президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

Трамп в пятницу, 11 сентября, сообщил о восстановлении дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем. В совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля, которое также опубликовал Трамп, говорится, что король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и Нетаньяху, а также президент США в телефонном разговоре согласились установить полные дипломатические отношения между двумя странами.  

Власти Палестины осудили сделку по нормализации отношений между Израилем и Бахрейном, в Рамалле назвали ее еще одним “ударом в спину” арабского государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Путин поручил разобраться в ситуации с арестом экс-главы «Трансфин-М»

10.07 / ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии

04.09 / Американский журналист – опасная расовая теория внедряется в госструктурах США

28.07 / Эрдоган предложил остановить геологоразведку в Средиземном море

30.07 / Задержанные в Белоруссии россияне начали давать показания

17.07 / Украина должна ВОЗ $6,7 млн – глава представительства ВОЗ в Украине

21.08 / Названы сроки поставки российской вакцины от COVID-19 за границу

08.09 / Козак примет участие во встрече советников лидеров стран “Нормандской четверки” – СМИ

09.09 / Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в центре Москвы

14.08 / Учёные выяснили, какие маски эффективны против распространения Covid-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска