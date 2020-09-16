В «мусорном цунами» у берегов Аляски может быть повинна Россия

16.09.2020, 7:55, Новости дня

Этим летом к берегам Аляски прибилось рекордно большое количества мусора, пишет The Washington Times, ссылаясь на свидетельства местных властей и жителей. Отмечается, что причиной «мусорного цунами» могла быть Россия, потому что на многих образцах мусора (к примеру, на бутылках или на консервных банках) были надписи на русском языке.



Reuters

Этим летом резко возросло количество пластика и прочего мусора, примываемого к берегам Аляски через Берингов пролив, пишет The Washington Times, ссылаясь на сообщения федеральных агентств и лидеров местных племён.

Как отмечает издание, есть свидетельства, указывающие на то, что причиной этой проблемы является давний соперник США — Россия. На многих образцах мусора, таких как бутылки и консервные банки, можно увидеть российские надписи и бренды. Местные власти потребовали от федерального правительства более агрессивных мер для решения проблемы. На данный момент ситуация с мусором на берегах Аляски сделана одной из приоритетных тем Арктического совета, в состав которого входят восемь стран, в том числе и Россия.

Исследователи говорят о том, что в ближайшие десять лет уровень загрязнённости в регионе только увеличится из-за конкуренции великих держав в Арктике, пишет The Washington Times. США, Россия, Китай и другие страны рассматривают арктический регион в качестве стратегически важной территории. Всё это может привести к резкому увеличению морского трафика, что, в свою очередь, повлечёт за собой повышение объёмов выбрасываемого в море мусора.

Издание пишет, что точной причины «мусорного цунами» этого лета пока не установлено, однако местные жители говорят, что прежде не видели ничего подобного. При этом местные власти отмечают, что в отличие от прошлых лет, прибиваемый к берегам Аляски мусор выглядит новым, что означает, что его в большом количестве сбросили в море в каком-то определённом месте.

Значительное количество мусора имеет надписи на русском языке. В прошлом месяце РФ проводила крупные морские учения в Беринговом море, однако мусор стал поступать к берегам Аляски ещё до их начала. Это означает, что учения не были изначально причиной притока нечистот.

По словам представителя местных властей Петера Мёрфи, признаков того, что источником мусора являются российские военные корабли, нет, однако полностью исключать такой вероятности нельзя.