Представитель Минздрава обвинил CDC в «подстрекательстве» с целью навредить Трампу

16.09.2020, 5:05, Новости дня

Высокопоставленный представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США обвинил ученых, работающих в правительственных Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в «антиправительственной агитации», заявив, что их борьба с пандемией направлена на нанесение ущерба президенту Дональда Трампа.

Майкл Капуто, помощник министра здравоохранения по связям с общественностью, также заявил, что, если Трамп победит на президентских выборах в ноябре, в стране начнется вооруженное восстание с участием боевых отрядов ультралевых активистов.

В воскресенье Капуто, не предоставив никаких доказательств, заявил, что «отряд сопротивления» ученых-медиков, работающих в CDC, работает над тем, чтобы не допустить победы Трампа, даже если это будет означать, что США занимают первое место по числу смертей от коронавируса. На сегодняшний день от COVID-19 умерли более 194 тысяч американцев.

Капуто обвинил ученых в том, что они отреклись от науки, став «политиканами».

Ранее Капуто вызвал резкую критику в Вашингтоне за попытку внести изменения в еженедельные отчеты CDC о заражениях и смертях, связанных с коронавирусом, для того, чтобы они соответствовали неоднократным заявлениям Дональда Трампа о том, что пандемия находится под контролем и что вакцина, возможно, станет доступна рядовым американцам до 3 ноября – дня выборов.

Капуто озвучил ряд странных и не подкрепленных фактами обвинений в прямом эфире в своем «Фейсбуке» и в интервью нескольким газетам, заявив об ухудшениях в его физическом и психическом здоровье. Он выразил опасения за свою личную безопасность от рук врагов Дональда Трампа, сказав, обращаясь к сторонникам действующего президента: «Если у вас есть оружие, покупайте боеприпасы, дамы и господа, потому что их будет трудно достать».

Капуто был назначен на должность пресс-секретаря, отвечающего за освещение борьбы Белого дома с пандемией коронавируса, в апреле.

Заявления Капуто о том, что профессиональные эксперты в федеральных органах власти работают над тем, чтобы помешать переизбранию Трампа, перекликается с неоднократными заявлениями президента о том, что «глубинное государство» внутри вашингтонской бюрократии пытается нанести ему ущерб.

Трамп часто атакует вашингтонскую политическую оппозицию, – законодателей-демократов, общенациональные средства массовой информации и карьерных государственных служащих.

Капуто заявил, что ученые, работающие в CDC, разработали план «следующей атаки на Дональда Трампа… Есть ученые, работающие на это правительство, которые хотят, чтобы Америка выздоровела только после того, как Джо Байден станет президентом».

Он также сказал, что растущее число смертей от COVID-19 сказывается на нем.

В интервью Washington Post Капуто сказал, что «с тех пор, как я пришел в администрацию, моя семья и я постоянно подвергались угрозам, в том числе в уголовном суде, который занимается преследованием по делу о домогательствах. Это тяжело для нас, и мы глубоко ценим дружбу и поддержку президента Трампа, поскольку мы решаем эти вопросы и обеспечиваем безопасность наших детей».

В Белом доме заявления Капуто никак не комментировали. В понедельник он деактивировал свои личные учетные записи в «Твиттере» и «Фейсбуке», в то время как представители Минздрава назвали его «важным и неотъемлемым» сотрудником, помогающим донести реакцию президента на борьбу с коронавирусом до широкой общественности.

Поздно вечером в понедельник несколько законодателей-демократов, в том числе сенатор Патти Мюррей и конгрессвумен Роза ДеЛауро призвали к увольнению Капуто. В заявлении Мюррей говорится, что министр здравоохранения Алекс Азар, непосредственный начальник Капуто, «несет основную ответственность за то, чтобы наши эксперты в области общественного здравоохранения могли выполнять свою работу, наши меры реагирования на COVID-19 не подрывались дезинформацией или теориями заговора, а информация о наших усилиях обходилась бы без политического вмешательства».

Демократы из подкомитета Палаты представителей по борьбе коронавирусом заявили о начале расследования политического вмешательства в отчеты CDC о ходе пандемии.