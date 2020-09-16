Трамп на встрече с жителями Филадельфии заявил, что он не преуменьшал опасность COVID-19

16.09.2020, 5:05, Новости дня

Президент Дональд Трамп во вторник опроверг утверждения о том, что он преуменьшал опасность коронавируса в начале этого года, заявив, что он «обыгрывал» этот вопрос с точки зрения действий. Трамп сказал об этом во время полуторачасовой встречи с жителями Филадельфии, организованной с участием телеканала ABC News и вышедшей в эфир во вторник вечером. Об этом сообщила газета USA Today.

Во время программы, которая вышла в эфир ABC в записи, избиратели смогли задать волнующие их вопросы президенту.

«Я не преуменьшал (значение коронавируса). На самом деле, я во многих отношениях обыгрывал это с точки зрения действий», – сказал Трамп в ответ на вопрос о его интервью журналисту Бобу Вудворду, сделанном в марте, во время которого президент сказал, что знает о гораздо большей опасности и заразности коронавируса в сравнении с вирусом гриппа, но продолжал сравнивать их. Трамп объяснил это нежеланием создавать панику среди американцев.

Как сообщает Reuters, Дональд Трамп также пообещал, что вакцина против COVID-19 станет доступна уже через три-четыре недели.

Трамп приземлился в Филадельфии незадолго до 17:00 по времени Восточного побережья США. Встреча с избирателями была записана в Национальном конституционном центре, модератором выступил ведущий Джордж Стефанопулос.ствии

Программы вышла в эфир за две недели до того, как Трамп примет участие в своих первых дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом.

В преддверии встречи Трампа с жителями Филадельфии, Джо Байден сделал заявление, в котором подверг действующего президента критике.

«После четырех лет неудачного руководства и невыполненных обещаний президента Трампа, жители Филадельфии видят, кем является этот президент. Трамп подвел Пенсильванию, когда пообещал вернуть рабочие места, реализовав только налоговую аферу, которая была выгодна сверхбогатым людям и топ-менеджерам. Он подвел Пенсильванию, когда намеренно ввел в заблуждение американский народ и отказался действовать, чтобы остановить пандемию COVID-19, которая унесла жизни почти 8000 жителей Пенсильвании. И он подвел Пенсильванию, позволив пандемии разрушить экономическое благополучие миллионов и довести уровень безработицы в штате до самого высокого уровня за десятилетия», – заявил Байден.