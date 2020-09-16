Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» Навального

16.09.2020, 4:42, Новости дня

Постоянное представительство РФ при Евросоюзе задало депутатам Европарламента (ЕП) и институтам ЕС девять вопросов по инциденту с блогером Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки версии о его «отравлении» и попыток Запада возложить ответственность за случившееся на Москву.

«В течение последних недель мы стали свидетелями быстро набирающей обороты информационной кампании как в официальных кругах ЕС, так и в СМИ вокруг инцидента, который произошел с российским активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года. Не являясь экспертами в области токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам относительно этого дела. В контексте дебатов в Европарламенте по этой теме мы призываем официальных лиц ЕС и депутатов Европарламента посмотреть на некоторое количество наших вопросов»,– говорится в комментарии на сайте российской миссии, текст которого приводит ТАСС.

Далее в документе приводятся девять вопросов, которые не находят никакого объяснения в западной версии о произошедшем с блогером.

«Есть ли хоть какой-то рациональный смысл для российских властей в отравлении Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом, подпадающим под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот «Новичок» был выявлен? Какой смысл российским властям травить Навального, принимая во внимание, что уровень его популярности едва ли достигает 2%, согласно проведенному в июле опросу Левада-центра – независимой неправительственной социологической организации (которая имеет в РФ статус иностранного агента)?» – так сформулированы первые два вопроса российской стороны.

«Почему власти Германии проявляют такое сопротивление в ответ на просьбу предоставить компетентным органам Российской Федерации результаты токсикологических анализов, проведенных в специализированной лаборатории Вооруженных сил Германии, или просто опубликовать их, если Берлин настолько уверен, что господин Навальный был отравлен?» – поинтересовались в миссии, напомнив, что официальный запрос Генпрокуратуры РФ был направлен руководству ФРГ еще 27 августа и на него после многочисленных проволочек германские власти ответили полным отказом, сославшись на «конфиденциальность информации».

Как обратили внимание в постпредстве в своем четвертом вопросе, требуя от РФ «тщательного и прозрачного расследования», западные политики повторяют, что «все улики находятся где-то в Сибири». «Тогда является ли совпадением, что некоторые лица, сопровождавшие Навального в ходе его поездки в Сибирь, быстро покинули Россию и вылетели в Германию сразу после инцидента?» – отметили российские дипломаты.

«Почему немецкие доктора больницы «Шарите» уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, невзирая на очевидные несоответствия между симптомами господина Навального, токсикологическими анализами и диагнозом?» – поинтересовались в миссии. В том же пятом вопросе постпредство напомнило, что Германия отклонила предложение российских врачей создать совместную независимую группу для изучения клинического случая Навального.

«Почему [Запад] постоянно заявляет, что только СССР и РФ вели разработку нервно-паралитических веществ, относящихся к группе «Новичок», забывая, что на протяжении многих лет специалисты государств НАТО создавали и совершенствовали вещества этой группы? Так, например, только в США выдано более 150 патентов на боевые отравляющие вещества этой группы», – гласит шестой вопрос.

«Почему господин Навальный прибыл в Берлин и эскортировался в больницу «Шарите» полицией и спецслужбами и почему в госпитале принимались повышенные меры безопасности задолго до объявления о выявлении «Новичка», означает ли это, что в Берлине заранее знали нечто, чего не знали в Омске?» – поинтересовались в миссии, добавив, что в омской больнице было проведено 60 биохимических тестов, ни один из которых не выявил признаков отравления.

В восьмом вопросе российские дипломаты обратили внимание на пресловутую «бутылку воды», на которой в Германии якобы были найдены следы яда: «Ни одна камера наблюдения не зафиксировала, как Навальный пил из подобной бутылки в аэропорту Томска [перед вылетом]. Если же он пил воду из этой бутылки ранее или на борту самолета, каким образом эта бутылка попала в Берлин?»

В девятом вопросе постпредство поинтересовалось, почему «ни один немецкий токсиколог, ни военный, ни гражданский, ни врачи «Шарите» не выступили с профессиональным заключением об этом случае, что было сделано со стороны врачей в Омске». В российской миссии также отметили, что любые ссылки на необходимость согласия пациента на разглашение его медицинских данных совершенно не стыкуются с многочисленными политическими заявлениями, которые были сделаны, пока он оставался в коматозном состоянии.

В постпредстве обратили внимание, что «этот документ был ранее направлен в Европарламент». «Он адресован депутатам ЕП и широкой европейской общественности», – указали в миссии.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента заявил, что Евросоюз рассматривает ситуацию с блогером Алексеем Навальным как «покушение на убийство с использованием химоружия».

Между тем глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что на момент вылета в Германию в организме Навального отравляющих веществ не было.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным. Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос РФ по инциденту с блогером.

В понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100-процентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры РФ в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает РФ материалы по делу Навального.