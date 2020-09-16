 

Глава Нафтогаза оценил возможность остановки «Северного потока – 2»

16.09.2020, 3:45, Новости дня

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев оценил возможность отказа Германии от «Северного потока – 2» без введения экстерриториальных американских санкций.

«Я не думаю, что немцы откажутся от этого проекта (Северный поток – 2). Я очень много времени провел в Германии, я говорил с представителями немецкого правительства и был на переговорах с канцлером [Ангелой] Меркель… Поэтому я очень сомневаюсь, что без американских санкций, усиления которых мы ожидаем этой осенью, можно будет сказать, что это проект закончен, что он остановлен, что он мертв», – приводит слова Коболева РИА «Новости».

Глава Нафтогаза добавил, что ситуация с блогером Алексеем Навальным также вряд ли повлияет на позицию Берлина по «Северному потоку – 2». «Поэтому наша тактика состоит в первую очередь в том, чтоб продвигать санкции именно в Вашингтоне», – сообщил Коболев в интервью Янине Соколовой.

Напомним, в понедельник в США заявили о проблемах с введением санкций против «Северного потока – 2» до выборов американского президента.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» будет достроен несмотря на угрозы санкций со стороны США. Она также выступила против экстерриториальных санкций США. МИД Германии назвал экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

В июле бывший канцлер Германии, председатель совета директоров Роснефти и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» намеренным расторжением трансатлантического партнерства и атакой на экономику Европы.

В июне Еврокомиссия выступила против «введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальных санкций США для продолжения строительства «Северного потока – 2».



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