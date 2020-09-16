 

Apple представила новую модель планшета iPad

16.09.2020, 3:35, Новости дня

Состоялась презентация новой модели iPad. Также компания Apple представила в онлайн режиме новую версию планшета iPad Air. Мероприятие велось в режиме видеоконференции прямо с сайта американского производителя.

Как сообщил разработчик, в iPad Air установили сканер, распознающий хозяина по отпечатку пальца. Также данное устройство оснастили разъемом USB Type-C.

Планшет создан на основе процессора А14 с шестнадцатью ядрами. Для удобства можно присоединить клавиатуру. Правда, подойдет только произведенная в Apple. Также в планшетах имеются датчики Face ID. Модель iPad Air будет доступна в 5 цветах. Объявленная стоимость новых планшетов в США составляет 599 американских долларов.



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