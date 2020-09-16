В Турции создан летающий автомобиль

16.09.2020, 3:35, Новости дня

Компания «Байкар» из Турции показала публике прототип необычного транспортного средства. По словам представителей разработчика, это летающий автомобиль.

По имеющимся сведениям, таким образом, турецкий производитель готовится принять участие в футуристических гонках. Передвижение новой машины мало похоже на полет самолета или вертолета. Она способна подняться в воздух на небольшую высоту.

Разумеется, полет автомобиля – главная его «фишка». Не зря же его создатели трудятся в компании, выпускающей беспилотные летательные аппараты. Прототип еще требует серьезных доработок. Однако уже в принципе понятно, о каком именно транспортном средстве идет речь. Раньше такие машины моно было увидеть только в фантастических фильмах.