 

В Турции создан летающий автомобиль

16.09.2020, 3:35, Новости дня

Компания «Байкар» из Турции показала публике прототип необычного транспортного средства. По словам представителей разработчика, это летающий автомобиль.

По имеющимся сведениям, таким образом, турецкий производитель готовится принять участие в футуристических гонках. Передвижение новой машины мало похоже на полет самолета или вертолета. Она способна подняться в воздух на небольшую высоту.

Разумеется, полет автомобиля – главная его «фишка». Не зря же его создатели трудятся в компании, выпускающей беспилотные летательные аппараты. Прототип еще требует серьезных доработок. Однако уже в принципе понятно, о каком именно транспортном средстве идет речь. Раньше такие машины моно было увидеть только в фантастических фильмах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

07.08 / В Италии вандала, отбившего пальцы ног у скульптуры, поймали благодаря мерам по борьбе с коронавирусом

04.09 / Грузовой Ил-76 экстренно сел в Екатеринбурге сразу после взлета

17.07 / “Власти не нужно помогать, ее нужно менять”. Фракция “Голос” в Раде объявила о переходе в оппозицию

17.08 / Инфекционист оспорил эффективность изоляции

05.09 / Флаги разных стран появились над протестующей толпой в Минске

29.06 / DM – «вколем им уханьский грипп» — Саша Барон Коэн потроллил сторонников Трампа

10.07 / На спутниковых снимках эксперты разглядели новую ядерную фабрику КНДР

15.09 / Красноярцы пожаловались на нашествие тли

15.07 / Компания Kia начала производить в РФ новую модель K5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска