 

Смертность от COVID-19 в России с мая по июль в три раза выше – Reuters

16.09.2020, 2:35, Новости дня

Реальные показатели уровня смертности от COVID-19 в Российской Федерации с мая по июль в три раза выше официальных данных, сообщает Reuters.

Согласно мировой статистике, Россия занимает четвертое место по количеству зараженных коронавирусом, но при этом в стране показатели смертности относительно низкие, указывает агентство.

В Москве говорят, что причины смерти в России определяют точнее, чем в других странах. По официальной информации, у умерших от коронавируса причина смерти заключается в других заболеваниях, которые были до заражения.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию Российской Федерации, смертность от COVID-19 в России “значительно ниже, чем в ряде других стран”.

Однако данные Росстата за 4 сентября говорят о том, что на пике вспышки пандемии в мае – июле было зафиксировано 50,8 тыс. избыточных смертей. Это больше чем в три раза превышает официальные данные, по которым от нового вируса в это время умерло 15,9 тыс. человек, пишет Reuters.

Демограф Алексей Ракша, который работал в Росстате до лета 2020 года, заявил, что скачок смертности иллюстрирует реальную смертность от COVID-19, в то время как власти сообщили лишь о части этих смертей. 

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в России 15 сентября выявлено почти 1,1 млн случаев инфицирования коронавирусом, 18,7 тыс. человек умерли. Выздоровело более 881 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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