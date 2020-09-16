 

Белорусская компания PandaDoc закрывает проект помощи бывшим бойцам ОМОН после репрессий со стороны властей

16.09.2020, 0:40, Новости дня

Белорусская IT-компания PandaDoc закрывает проект помощи бывшим бойцам ОМОН. Об этом “Русской службе BBC” рассказал ее сооснователь Микита Микадо.

В рамках проекта Protect Belarus, созданного после жестких разгонов белорусских протестов, Микадо начал оказывать поддержку представителям силовых ведомств, принявшим решение уйти из органов. Милиционерам предлагали юридическую и финансовую помощь, оплату курсов переквалификации, включая курсы IT.

2 сентября в минском офисе компании прошли обыски. 11 сентября четырем ее сотрудникам предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По словам Микадо, задержанные коллеги не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами, а все произошедшее – попытка оказать давление на самого бизнесмена.

Предприниматель отмечает, что решение о закрытии проекта принял сам и оно продиктовано беспокойством о безопасности коллег. Тем не менее о проделанной работе он не жалеет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-сотрудника МВД времен Януковича

04.09 / В США придумали Bluetooth-клавиатуру из бумаги

12.08 / В Белоруссии объявили о задержании координаторов массовых беспорядков

04.07 / Пашаев заявил о частичной амнезии у Ефремова

10.08 / В РФ более миллиона медиков получили выплаты за борьбу с коронавирусом

30.06 / Рада начала рассматривать законопроект об игорном бизнесе во втором чтении. За три с половиной часа прошла более 120 поправок – ни одной не приняла

30.06 / Вован и Лексус от имени Чичваркина наняли Боню ругать Конституцию

12.08 / В Сингапуре начались испытания созданной с участием США вакцины от COVID-19

19.08 / Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем

06.08 / Salon – отчаянно цепляясь за власть, Трамп ведёт себя как «семейный насильник»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска