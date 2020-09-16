Белорусская компания PandaDoc закрывает проект помощи бывшим бойцам ОМОН после репрессий со стороны властей

16.09.2020, 0:40, Новости дня

Белорусская IT-компания PandaDoc закрывает проект помощи бывшим бойцам ОМОН. Об этом “Русской службе BBC” рассказал ее сооснователь Микита Микадо.

В рамках проекта Protect Belarus, созданного после жестких разгонов белорусских протестов, Микадо начал оказывать поддержку представителям силовых ведомств, принявшим решение уйти из органов. Милиционерам предлагали юридическую и финансовую помощь, оплату курсов переквалификации, включая курсы IT.

2 сентября в минском офисе компании прошли обыски. 11 сентября четырем ее сотрудникам предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По словам Микадо, задержанные коллеги не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами, а все произошедшее – попытка оказать давление на самого бизнесмена.

Предприниматель отмечает, что решение о закрытии проекта принял сам и оно продиктовано беспокойством о безопасности коллег. Тем не менее о проделанной работе он не жалеет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.