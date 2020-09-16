Марина Порошенко может возглавить список “Европейской солидарности” на выборах в Киевсовет – СМИ

16.09.2020, 0:40, Новости дня

Список партии “Европейская солидарность” на выборах в Киевский горсовет может возглавить Марина Порошенко, жена пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко. Об этом 15 сентября сообщила “Украинская правда” со ссылкой на два источника.

Так, источники утверждают, что политическая сила не намерена выдвигать кандидата на пост киевского городского головы, и вместо этого “решила делать ставку на большую фракцию в Киевсовете”.

“Фишкой является то, что агитировать за своих соратников будет лично Порошенко. А на первый номер столичного списка “Европейской солидарности” планируют [выдвинуть] его жену Марину”, – цитирует издание своего собеседника.

3 сентября источники “Фокус” сообщали, что бывшую первую леди Порошенко могут выдвинуть на пост мэра Киева.

“Марина Порошенко, кандидатуру которой замеряли на различных фокус-группах, очень позитивно воспринимается их участниками. Причем из всего спектра демократических сил”, – заявил собеседник издания.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. В случае, если никто из кандидатов в мэры Киева не наберет 50% голосов, состоится второй тур.