Украинский капитан спас 27 беженцев из Ливии

16.09.2020, 0:40, Новости дня

Гражданин Украины, капитан датского судна Maersk Etienne Владимир Ерошкин месяц назад спас в Средиземном море 27 мигрантов из Ливии. Об этом 12 сентября сообщило BBC news Україна.

Люди пытались переплыть море на маленькой деревянной лодке. Танкер пытался защитить лодку от волн и ветра, а потом забрал на борт беженцев, сообщает ВВС.

Датское грузовое судно не приспособлено для размещения на нем людей, на танкере нет медиков, запасов еды и условий для пассажиров. По информации ВВС, ливийцы месяц провели на Maersk Etienne, потому что ни одна страна Европейского союза не соглашалась их принять.

13 сентября компания Maersk Tanker сообщила, что беженцев забрало судно Mare Jonio, которое высадило их на Сицилии.

“Капитан и команда Maersk Etienne с честью выполнили свой долг на море, и мы гордимся их усилиями и высоко ценим их. Мы благодарим судоходные и торговые ассоциации и правозащитные группы, которые поддерживали нас с момента проведения спасательной операции”, – сказано на сайте компании.

В сюжете ВВС сказано, что капитан Ерошкин со своей командой в 2016 году спас в Средиземном море более 350 мигрантов.