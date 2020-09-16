Daily Express – «наш ответ будет в тысячу раз мощнее» — Трамп предостерёг Иран от нападений на США

16.09.2020, 0:34, Новости дня

Глава Белого дома отреагировал на сообщения прессы, что Тегеран якобы планирует покушение на одного из американских дипломатов. По словам президента, на любое иранское нападение на США Вашингтон ответит «в тысячу раз более мощным», передаёт Daily Express.



Reuters

Дональд Трамп выступил с угрозой в адрес Ирана. Таким образом президент отреагировал на слухи о том, что Исламская республика якобы планирует уничтожить одного из американских дипломатов, передаёт Daily Express.

«По сообщениям прессы, Иран может планировать покушение или другое нападение на Соединённые Штаты в отместку за устранение лидера террористов Сулеймани. Оно было совершено для предотвращения планировавшихся им нападений, убийства американских солдат, за смерть и страдания, причинённые за столько лет», — написал глава Белого дома в Twitter.

«В ответ на любое нападение Ирана в любой форме на Соединённые Штаты будет в тысячу раз более мощное нападение на Иран!» — пообещал Трамп.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Тегеран намерен «ликвидировать» посла США в ЮАР Лану Маркс. По данным издания Politico, которое первым сообщило эту новость, дипломата могли выбрать в качестве мишени из-за её многолетней дружбы с президентом.

По неподтверждённым данным, убийство Маркс должно было стать местью за гибель иранского генерал-майора Касема Сулеймани. В Исламской республике он считался образцовым лидером, но другие страны видели в нём «значительную угрозу», отмечает Daily Express.

Западные государства, Израиль и арабские страны более 20 лет безуспешно пытались уничтожить Сулеймани. В конце концов, он был убит в начале года, когда США нанесли удар по автоколонне генерала недалеко от международного аэропорта Багдада, обращает внимание издание.

Его преемник бригадный генерал Исмаил Гани обвинил американцев в «трусливом поведении». Он пообещал отомстить врагам за гибель Сулеймани «по–мужски». Вскоре Иран нанёс ракетный удар по военной базе США в Ираке, напоминает Daily Express.