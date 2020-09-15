 

За три месяца количество безработных в Украине уменьшилось на 30 тыс. человек – Марченко

15.09.2020, 21:05, Новости дня

По сравнению с июнем количеством безработных в Украине уменьшилось на 30 тыс. человек. Об этом в интервью “Экономической правде” сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

“Безработица по сравнению с июнем уменьшилось где-то на 30 тыс. человек. У премьера [Украины Дениса Шмыгаля] было совещание, он озвучивал эти цифры. За июль-август пошла динамика по сокращению безработицы. Фактически началась еще в июле. Сейчас уже есть очевидный тренд”, – отметил министр.

Он также заверил, что в фонде по борьбе с COVID-19 достаточно средств для выплаты пособий по безработице.

“У нас же “локдауна” нет. По безработице средств достаточно до конца года. По частичной безработице – если бизнес работает, то кому тогда мы платим? И эта сумма по частичной безработице сейчас уже уменьшается. Если в июле мы выходили на миллиард в месяц, миллиард с чем-то, то сейчас у нас суммы уменьшаются. Средств будет достаточно”, – добавил Марченко.

Кабмин Украины 22 апреля установил пособие по частичной безработице на период карантина, за получением выплат украинцы могли обращаться в центры занятости.

По данным Государственного центра занятости на 31 августа, за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Госпогранслужба предложила Кабмину дополнительно выделить на проект “Стена” 4,5 млрд грн – StateWatch

19.07 / Стало известно о последних днях актрисы Макаровой

24.07 / Кремль поддержал действия Кадырова в отношении Помпео

05.07 / Ученые раскрыли замедляющий старение продукт

23.07 / Психотерапевт увидел связь между луцким террористом и полтавским автоугонщиком

17.07 / Сафронов в СИЗО бросил курить

16.07 / Памфилова предложила перенести Единый день голосования

18.07 / В Раде призвали власти Украины уйти в отставку ради сохранения страны

27.07 / Подозреваемого в расчленении жены топором задержали в Петербурге

14.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 29 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска