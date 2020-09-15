 

Ураган «Салли» обрушится на побережье США во вторник или в среду

15.09.2020, 19:50, Новости дня

Национальный центр по ураганам сообщает, что медленно движущийся ураган «Салли» пока находится в открытом море, но уже приносит сильные ветры, дождь и прибой на побережье Мексиканского залива.

По словам синоптиков, «Салли» находится примерно в 110 километрах от восточного побережья Луизианы и Миссисипи. В настоящее время максимальная скорость ветра внутри урагана составляет 140 километров в час, а предупреждения об ураганах рано действуют для территорий от границы Луизианы и Миссисипи до Флориды. Синоптики говорят, что ураган выйдет на сушу около границы штатов Алабама и Миссисипи к вечеру вторника или утру среды. Также сообщается, что ураган двигается восточнее, чем предполагалось изначально, и минует Новый Орлеан.

Ожидается, что ураган принесет 25-50 сантиметров дождя, а в некоторых районах – до 76 сантиметров. Также ожидаются штормовые волны, высота которых может достигать почти трех метров. Это повышает вероятность прибрежных наводнений.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в западных районах штата, где во вторник идут сильные дожди. Президент Дональд Трамп в понедельник объявил чрезвычайное положение в некоторых частях Луизианы, Миссисипи и Алабамы и написал в «Твиттере», что жители должны прислушиваться к рекомендациям местных властей.

Губернатор Алабамы Кей Айви попросила президента объявить чрезвычайное положение после того, как Национальная метеорологическая служба предупредила о возрастающей вероятности опасного наводнения в городе Мобил, в некоторых районах которого уровень воды достигает 2,7 метра. Во вторник Айви призвала жителей сохранять бдительность и прислушиваться к предупреждениям о чрезвычайных ситуациях.



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