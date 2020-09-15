 

Трамп заявил, что хотел убить Асада

15.09.2020, 19:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, обнародованном 15 сентября, заявил, что хотел организовать операцию по ликвидации президента Сирии Башара Асада несколько лет назад.

– Я думал, что лучше убрать его. Я был готов. [Глава Пентагона Джеймс] Мэттис не хотел этого делать. Мэттис – крайне переоцененный генерал, – сказал Трамп.

По словам президента США, он не жалеет, что отказался от идеи убить Асада.

О вероятной подготовке плана ликвидации сирийского президента рассказывал член редколлегии Washington Post Боб Вудворд в своей книге о Трампе, опубликованной в 2017 году. По данным Вудворта, в апреле 2017-го Трамп требовал у главы Пентагона убить Асада после возможного применения правительственными войсками Сирии химического оружия.

В Белом доме тогда опровергали сообщение Вудворта. Трамп называл книгу выдумкой.

– Это даже не предполагалось и не будет предполагаться. И об этом не должно было быть написано в книге, – говорил он в 2018 году, отвечая на вопрос, готовилось ли убийство Асада.



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