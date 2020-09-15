Помощник нардепа Юрченко отрицает заявление о взяточничестве

15.09.2020, 19:15, Новости дня

Неофициальный помощник нардепа от “Слуги народа” Александра Юрченко Иван Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает во взяточничестве, заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается. Об этом он сказал в комментарии “Украинской правде”.

“В том, что мне инкриминируют, не считаю себя виноватым. Это видео, которое сегодня было в НАБУ, я считаю это недопустимым, посты в Facebook, которых множество, все перепутано, люди не понимают, какой законопроект, какие правки”, – отметил он.

Фищенко также заверил, что не общается с Юрченко или Офисом генпрокурора и никаких средств не получал.

Кроме того, он заявил, что не понимает, почему его называют “помощником Юрченко” (неофициальным помощником его, в частности, называло НАБУ. – “ГОРДОН”). По его словам, он знает нардепа пять лет через партию “УКРОП” и был его руководителем, но сейчас с ним не общается.

Фищенко уклонился от ответа на вопрос, консультирует ли он Юрченко. В частности, он ответил, что “консультирует многих людей по поводу различных вопросов”, но денег на залог 5 млн грн, о котором ходатайствовала прокуратура, у него нет.

13 сентября исключенный из фракции “Слуга народа” нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику Юрченко. По данным Лероса, помощник получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сегодня.

НАБУ, не упоминая имени Юрченко, обнародовало видео, в котором показало записи разговоров народного депутата, его помощника и детектива “под прикрытием” о получении взятки. По данным детективов, нардеп “в завуалированной форме” попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении и с 10 сентября просит генпрокурора Украины Ирину Венедиктову подписать проект подозрения, но та за пять дней не приняла решение.

Венедиктова сегодня в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении.

Юрченко является главой подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.