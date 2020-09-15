 

Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с возможностью внесения залога

15.09.2020, 19:15, Новости дня

15 сентября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал с возможностью внесения залога в размере 1 млн 550 тыс. грн Ивана Фищенко, помощника народного депутата от “Слуги народа” Александра Юрченко. Об этом сообщило “Слово і діло”.

По информации портала, детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили взять Фищенко под стражу.

“Альтернативой аресту органы правопорядка предлагали 5 млн грн залога с возложением ряда обязанностей, в частности сдать загранпаспорт, носить электронный браслет”, – сообщило “Слово і діло”.

13 сентября исключенный из фракции “Слуга народа” нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику Юрченко. По данным Лероса, помощник получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сегодня.

НАБУ, не упоминая имени Юрченко, обнародовало видео, в котором показало записи разговоров народного депутата, его помощника и детектива “под прикрытием” о получении взятки. По данным детективов, нардеп “в завуалированной форме” попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении и с 10 сентября просит генпрокурора Украины Ирину Венедиктову подписать проект подозрения, но та за пять дней не приняла решение.

Венедиктова 15 сентября в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении.

Юрченко заявил о своем выходе из фракции “Слуги народа”. Офис президента Украины ожидает, что Юрченко будет сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / США ввели новые санкции против Китая

05.07 / Spiegel – экстремизм в бундесвере опаснее коронавируса — от него нет ни вакцины, ни иммунитета

27.08 / В Керчи ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

16.07 / Глава МОК признал ошибкой бойкот Олимпиады 1980 года

27.08 / Политолог назвал определяющие успех кандидатов в губернаторы на предстоящих выборах факторы

07.07 / Молния ударила прямо в футболиста: что помогло выжить молодому спортсмену?

18.07 / Общество: Мошенники из «Матросской тишины» похищали миллионы с банковских карт

19.07 / Украину признали самой криминальной страной Европы

07.07 / Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

09.09 / Мужчина с топором разнес полки с товарами в гипермаркете Санкт-Петербурга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска