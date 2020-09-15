Автовладельцев предупредили о новом виде мошенничества с ОСАГО

15.09.2020, 18:48, Новости дня

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предупредил о новом виде мошенничества с полисами ОСАГО.

«В период пандемии большинство договоров заключались онлайн, и это сыграло на руку мошенникам – распространенная на рынке обманная схема с электронными полисами ОСАГО приобрела новые формы. Злоумышленники пользуются доверчивостью граждан, желающих сэкономить в этот непростой период, и продают полисы по цене значительно ниже рыночной», – отметил вице-президент ВСС Сергей Ефремов, передает ТАСС.

По словам Ефремова, злоумышленники предлагают купить фальшивый полис ОСАГО за 1,5 тыс. рублей, притом что настоящий полис стоит в среднем 5 тыс. 300 рублей.

По данным союза, мошенники предупреждают покупателей, стремясь оградить себя от серьезных последствий, что полис имеет ограничения – его можно предъявить ГИБДД и даже зарегистрировать с ним транспортные средства, но в случае ДТП выплату получить не удастся.

Ранее сообщалось о всплеске активности кибермошенников, создающих клоны сайтов страховых компаний для продажи электронных полисов ОСАГО.