Создан лазерный радар для автомобилей, работающий в тумане

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15.09.2020, 18:20, Новости дня

Новый лазерный радар предназначен не для полиции, а для управления беспилотным автомобилем. Его создали ученые из Стэнфорда, которые утверждают, что ни сплошная темень, ни самый густой туман теперь не помешают автоматике видеть, что происходит далеко впереди на дороге.

Во время испытаний было установлено, что лазерный радар отлично распознает предметы, даже если их установить за листом пенопласта толщиной в полсантиметра.

Такие уникальные качества достигнуты за счет применения новой технологии «чтения» местности, основанной на движении частиц счета, поясняют разработчики. Кстати, радар может оказаться весьма полезным прибором и в обычном авто. Ведь водителям также приходится ездить у условиях весьма ограниченной видимости.



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