Ученые Томского университета выясняют причины наступления лесов на степь в Туве

15.09.2020, 16:56, Новости дня

Исследователи из Томского университета создали специальную группу и отправились в экспедицию, чтобы понять, почему леса наступают на тувинскую степь.

Ученые напоминают, что за последние годы Тува переживает существенные изменения в устоявшихся на протяжении веков экосистемах. Здесь происходят, на первый взгляд, абсурдные вещи. Если в других уголках нашей планеты степи и пустыни «пожирают» леса, то в Туве все наоборот.

По какой же причине леса захватывают все новые и новые участки? Ответ на это и другие вопросы вскоре обещают дать почвоведы, ботаники, гидрологи и представители других ученых специальностей. Не исключено, что будет раскрыта тайна природы, которая поможет образованию обширных засушливых территорий в других регионах.