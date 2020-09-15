 

Ученые Томского университета выясняют причины наступления лесов на степь в Туве

15.09.2020, 16:56, Новости дня

Исследователи из Томского университета создали специальную группу и отправились в экспедицию, чтобы понять, почему леса наступают на тувинскую степь.

Ученые напоминают, что за последние годы Тува переживает существенные изменения в устоявшихся на протяжении веков экосистемах. Здесь происходят, на первый взгляд, абсурдные вещи. Если в других уголках нашей планеты степи и пустыни «пожирают» леса, то в Туве все наоборот.

По какой же причине леса захватывают все новые и новые участки? Ответ на это и другие вопросы вскоре обещают дать почвоведы, ботаники, гидрологи и представители других ученых специальностей. Не исключено, что будет раскрыта тайна природы, которая поможет образованию обширных засушливых территорий в других регионах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе

29.06 / Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

02.09 / Россия не получила от Германии фактуры по ситуации с Навальным

16.08 / Армия Белоруссии запланировала ряд учений вблизи БелАЭС

17.08 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

06.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 19 млн

31.08 / Сытник остается директором НАБУ – заявление бюро

21.07 / Минобороны заказало универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35

13.08 / Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на акциях протеста

09.09 / Почему опасно привязывать аккаунты к SIM-карте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска