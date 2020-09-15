Сенаторы представили резолюцию о санкциях против белорусских чиновников

15.09.2020, 16:41, Новости дня

Двухпартийная группа из 13 сенаторов представила резолюцию, призывающую ввести адресные санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за подавление мирных демонстраций в стране.

В опубликованном 14 сентября пресс-релизе сенатор-республиканец США Джим Риш, возглавляющий Комитет по международным отношениям назвал «вопиюще несправедливым» продолжающееся насилие в отношении оппозиции в Беларуси.

В тексте резолюции говорится, что прошедшие в Беларуси президентские выборы не были «ни свободными, ни честными», а их официальные результаты, анонсированные Центральной избирательной комиссией, названы недействительными.

Резолюция также требует освобождения всех политических заключенных и задержанных мирных демонстрантов, в том числе тех, кто был арестован до выборов.

«Белорусские власти должны прекратить жестокие репрессии и освободить всех тех, кто был несправедливо арестован или задержан после августовских выборов, – сказал Риш. –Двухпартийная резолюция, которую мы представляем сегодня, служит ярким символом того, что Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси и его право на свободу собраний, свободу выражения мнения, свободные выборы и верховенство закона. Мы продолжим работать с нашими европейскими партнерами, чтобы помочь белорусскому народу в его стремлении к лучшему будущему».