Австрия выделит Украине €1 млн на помощь Донбассу

15.09.2020, 16:15, Новости дня

Австрия выделит Украине €1 млн на помощь территориям Донбасса, находящимся в зоне конфликта. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 сентября в Вене, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Ван дер Беллен особо подчеркнул, что Австрии важна и интересна жизнь людей, проживающих в регионе конфликта.

“Мы даем соответствующую гуманитарную помощь, особенно в пользу внутренне перемещенных лиц”, – уточнил он.

Он подтвердил, что в рамках визита Зеленского достигнута договоренность о предоставлении австрийским правительством Украине €1 млн для дальнейшей поддержки территорий Донбасса.

С 15-го по 16 сентября Зеленский находится с визитом в Австрии. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. В рамках визита он встретится со своим коллегой Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, а также примет участие в работе экономического форума.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.