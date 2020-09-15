Звезда “Секса в большом городе” Никсон отреагировала на заявление автора “Гарри Поттера” о трансгендерах

15.09.2020, 16:15, Новости дня

Звезда сериала “Секс в большом городе” актриса Синтия Никсон раскритиковала позицию относительно трансгендеров автора “Гарри Поттера” Джоан Роулинг. Свое несогласие с позицией британской писательницы актриса выразила в комментарии изданию Independent.

По словам Никсон, публичное отрицание со стороны Роулинг существования трансгендеров ранило ее 23-летнего сына Самюэля, который пять лет назад сменил имя и пол.

“Это было болезненно для него, потому что большая часть его детства была связана с Гарри Поттером. Я понимаю, что она думает, будто защищает феминизм, но я этого не воспринимаю”, – заявила Никсон.

Актриса подчеркнула, что, несмотря на это, их отношение к произведению Роулинг не изменилось.

В июне 2020 года в одном из твитов Роулинг скопировала статью под заголовком “Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют”, и пошутила, что в ее время таких людей называли женщинами. После этой публикации писательницу обвинили в трансфобии.

После критики Роулинг опубликовала новый твит, в котором конкретизировала свою точку зрения.

“Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транс-людей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить”, – написала она.

Реагируя на публикации писательницы, руководство школы Weald, расположенной в Биллингсхерсте (в графстве Западный Сассекс) заявило, что отказывается от намерения дать одному из своих подразделений ее имя.

27 июля детский новостной сайт The Day извинился перед писательницей за публикацию статьи, в которой призвал бойкотировать ее творчество в связи с позицией относительно трансгендеров.

Синтия Никсон наиболее известна по роли Миранды в сериале “Секс и город”.

С 2012 года актриса живет в браке с Кристин Маринони. Никсон воспитывает троих детей: Сэмюэля Джозефа Мозеса (1996), Чарльза Иезекииля Мозеса (2002) и Макса Эллингтон Никсон-Маринони (2011).

Самюэль до того, как в 18 лет сменить гендер, был девочкой по имени Саманта. Отцом ребенка является британский профессор Дэнни Мозес, с которым актриса прожила в браке около 15 лет.