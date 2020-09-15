“Від гвинта”: українці заощаджують до 40% із аптечною акцією

15.09.2020, 16:15, Новости дня

Роботизовані аптеки під брендами “Аптека АНЦ”, “Благодія”, “Аптека Копійка” та “Аптека Шар@” протягом півтора місяця проводять акцію. Щоб придбати товари за зниженими цінами, треба зробити покупку з 1 вересня до 15 жовтня 2020 року включно.

Якщо збираєтеся у відпустку чи відрядження, можете купити зубну пасту та засоби гігієни зі знижкою. Роботизовані аптеки пропонують великий асортимент позицій за акційними цінами. Якщо шукаєте смачненьке для малюка, зверніть увагу на молочні суміші та каші, а також дитячі пюре. Не забудьте подивитися рекомендований вік дитини на індивідуальних упаковках, щоб дібрати гостинець. Дошкільнятам та школярам можна придбати мультивітамінні комплекси для загального зміцнення організму.

Дорослим можна дібрати зі знижкою безрецептурний лікарський засіб – препарати проти симптомів застуди, болю, геморою, захворювань печінки тощо. Щоб зменшити фінансовий тиск на населення, аптеки знижують ціну до 40%. Можна обрати потрібний препарат за акційною ціною, але не забудьте проконсультуватися з лікарем.

Із роботизованими аптеками мешканці України можуть не тільки заощаджувати до 40%, а й збирати бонуси. За кожну покупку в аптеках під брендом “Аптека Шар@”, “Аптека АНЦ” та “Аптека Копійка” зареєстровані покупці мають 1% “лайками”**. Таку можливість надає програма лояльності “Лайк”. Для нарахування 1% від вартості покупки бонусами на рахунок потрібно зареєструватися у програмі під час здійснення покупки. Повідомте провізору свій актуальний номер телефону – і віртуальна картка “Лайк” завжди буде з вами. Ви зможете накопичити бонуси, щоб витратити їх під час здійснення наступних покупок. 1 бонус = 1 гривня.

Роботизовані аптеки пропонують покупцям дві переваги – акційні ціни та можливість накопичувати бонуси. Щоб придбати товари зі знижкою, потрібно завітати в аптеку під брендом “Аптека АНЦ”, “Благодія”, “Аптека Шар@” та “Аптека Копійка” до 15 жовтня цього року включно. Акція “Від гвинта” діє тільки півтора місяця. Не відкладайте важливі покупки на останній день! Обирайте товари заздалегідь, щоб мати все потрібне у власній аптечці.

ВИДЕОВидео: Аптека АНЦ

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення із попередньою ціною реалізації, асортимент продукції, на який надають знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мають на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мають на увазі бонуси програми лояльності “Лайк”.

ТОВ “Аптека низьких цін “Кремінь”, ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.