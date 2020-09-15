Оппозиция Белоруссии захотела получить от ЕС 4 млрд долларов

15.09.2020, 15:48, Новости дня

Белорусская оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 млрд долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации, сообщил член президиума Координационного совета (КС) Белоруссии Павел Латушко.

«Мы ожидаем фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Беларуси. Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 млрд долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3-4 млрд долларов. Необходимо получить максимальный доступ к данным министерства финансов, министерства экономики, и тогда мы будем видеть реальную картину», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Латушко отметил, что Белоруссия нуждается в реструктуризации долгов, поскольку долговые обязательства очень серьезно давят на ее экономику.

«Третье – это доступность долгосрочных кредитных ресурсов при одновременном проведении экономических реформ и помощь проведения этих экономических реформ, конечно, будет необходима со стороны Европейского союза», – заметил член совета оппозиции.

Ранее в понедельник Координационный совет белорусской оппозиции выступил за всестороннее развитие отношений Минска и Москвы, призвав Россию услышать и учитывать мнение значительной части белорусского общества.

В прошлую пятницу Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум Координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входило семь человек. Все они, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, находятся под арестом или за пределами Белоруссии.

Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.