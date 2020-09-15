Роскосмос отказался от участия США в проекте по Венере

15.09.2020, 14:48, Новости дня

Роскосмос отказался от участия США в проекте по запуску на Венеру межпланетной станции «Венера-Д», сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блошенко.

Блошенко заявил, что было принято решение «о реализации ранее запланированной миссии «Венера-Д», включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что «обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете».

По его словам, «достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры».

Напомним, ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.

Ближайшая миссия на Венеру намечена на 2027-2029 годы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект «Венера-Д».

Эксперт в области космоса Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД о вероятности жизни на Венере.