Ученые создали биотопливо из муравьиной кислоты

15.09.2020, 14:02, Новости дня

Как известно, углекислый газ является продуктом сгорания, а потому не может использоваться как топливо. Однако группа ученых из Кембриджского университета (Великобритания) разработали технологию, по которой происходит обратный процесс.

Целью является получение жидкости, в основе которой лежит муравьиная кислота, поясняют исследователи. Выходит экологически чистое топливо, при сжигании которого в атмосферу не попадают ядовитые химические соединения.

Для обращения углекислоты обратно в углеродные соединения и кислород, необходимые для горения, используется искусственно запущенный процесс фотосинтеза. По мнению авторов разработки, у данной технологии большое будущее, так как мировая экономика требует сегодня экологически чистых видов топлива.