 

Трамп и Байден поспорили о причинах пожаров на Западе США

15.09.2020, 13:49, Новости дня

УИЛМИНГТОН – Президент Дональд Трамп и его соперник на выборах демократ Джо Байден предложили совершенно разные взгляды на причины масштабных разрушительных пожаров на Западе США, в результате которых погибло не менее 35 человек.

Приехав в Калифорнию, президент отмахнулся от доводов, связанных с изменениями климата как катализатора роста числа и интенсивности таких пожаров, и вновь призвал западные штаты к более эффективному управлению лесным хозяйством.

«Когда деревья падают, то скоро они становятся очень сухими, прямо как спички, – заявил Трамп по прибытии в Калифорнию. – И они могут рвануть. Также и листья. Когда на земле лежат сухие листья, это просто топливо для пожаров».

«Климатическое отрицание» Трампа не было причиной пожаров, сказал Байден, выступая в своем родном штате Делавэр, но если президент будет избран на второй срок, «эти адские события будут и дальше становиться все более обыденным явлением, более разрушительным и смертоносным».

Бывший вице-президент заявил, что подход Трампа состоит в игнорировании фактов и «отрицании реальности». Байден назвал это полной капитуляцией перед последствиями изменений климата.



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