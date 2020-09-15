 

Эсминец ВМС США «Рузвельт» направился в Черное море

15.09.2020, 13:48, Новости дня

Американский эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, сообщили в 6-м флоте ВМС США.

«Эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием начал переход в северном направлении в Черное море 15 сентября для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», – передает ТАСС текст заявления.

Отмечается, что корабль американского флота заходит в Черное море в шестой раз с начала 2020 года.

Напомним, в понедельник Балтфлот взял на сопровождение американский эсминец «Росс».



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