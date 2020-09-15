Киев заявил о «пророссийской» позиции Белоруссии при любом президенте

15.09.2020, 13:48, Новости дня

Даже победа в Белоруссии оппозиционных сил не изменит пророссийских настроений, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба в интервью испанской газете «Мундо» заявил, что текущая ситуация в Белоруссии и то, что происходило в 2014 году на Украине, – разные вещи. По его словам, Украина в 2014 году решила порвать с Россией, украинский народ полностью поддерживал интеграцию в ЕС, передает ТАСС.

«Но Белоруссия не на этом этапе, она останется пророссийской даже в случае победы оппозиции. Эти два случая нельзя сравнивать», – добавил он.

Он высказался в пользу поддержки Евросоюзом белорусского общества в его борьбе «за свободу и демократию» и ввод индивидуальных санкций.

«У нас было много гарантий [от Минска] о том, что территория Белоруссии не будет использована Россией против Украины. Если [президент Белоруссии Александр] Лукашенко ослабнет, эти гарантии перестают существовать», – отметил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил дождаться стабилизации ситуации в Белоруссии, чтобы понять, может ли официальный Минск быть посредником в деле урегулирования отношений между Киевом и Москвой.

Также он предупредил, что Белоруссия может столкнуться с Майданом, если власти не пойдут на диалог с народом.