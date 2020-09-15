 

Киев заявил о «пророссийской» позиции Белоруссии при любом президенте

15.09.2020, 13:48, Новости дня

Даже победа в Белоруссии оппозиционных сил не изменит пророссийских настроений, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба в интервью испанской газете «Мундо» заявил, что текущая ситуация в Белоруссии и то, что происходило в 2014 году на Украине, – разные вещи. По его словам, Украина в 2014 году решила порвать с Россией, украинский народ полностью поддерживал интеграцию в ЕС, передает ТАСС.

«Но Белоруссия не на этом этапе, она останется пророссийской даже в случае победы оппозиции. Эти два случая нельзя сравнивать», – добавил он.

Он высказался в пользу поддержки Евросоюзом белорусского общества в его борьбе «за свободу и демократию» и ввод индивидуальных санкций.

«У нас было много гарантий [от Минска] о том, что территория Белоруссии не будет использована Россией против Украины. Если [президент Белоруссии Александр] Лукашенко ослабнет, эти гарантии перестают существовать», – отметил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил дождаться стабилизации ситуации в Белоруссии, чтобы понять, может ли официальный Минск быть посредником в деле урегулирования отношений между Киевом и Москвой.

Также он предупредил, что Белоруссия может столкнуться с Майданом, если власти не пойдут на диалог с народом. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Резников заявил, что Россия готова к уступкам по Донбассу

27.06 / Рассекречены характеристики нового смартфона Redmi 9A от Xiaomi

01.07 / Times – «программа-интенсив» — Китай «беспрецедентно» нарастил активность на своём главном ядерном полигоне

07.07 / В мире: Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»

31.07 / «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс» стартовал с космодрома Байконур

17.07 / В РФ оценили затраты США на доработку системы ПРО из-за появления гиперзвука

03.07 / В Сети появилось снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

06.08 / Зеленский о назначении Кравчука в ТКГ: Возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек

09.07 / Москва призвала к скорейшим переговорам с Прагой

29.07 / Ефремов отказался от дачи показаний во время следствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска