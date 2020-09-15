Верховная Рада официально осудила действия белорусских властей

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15.09.2020, 12:15, Новости дня

Верховная Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За постановление №3053а “О заявлении украинского парламента о ситуации в Беларуси” проголосовало 228 народных депутатов.

“Мы присоединяемся к оценкам Европейского союза о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций против ответственных за фальсификацию результатов выборов и применение насилия против протестующих”, – говорится в документе.

Авторы заявления напомнили, что выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, и украинский парламент считает, что они не были свободными и честными и прошли в условиях полного отсутствия соревнования между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Украинский парламент осудил применение правоохранительными органами Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим.

“Верховная Рада требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальная власть Беларуси не допустит дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследований как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти”, – говорится в заявлении.

При этом украинские нардепы отметили, что Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. 

“Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов”, – говорится в заявлении.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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