 

На Украине возбудили дело по факту разгерметизации газопровода под Киевом

15.09.2020, 12:08, Новости дня

Сотрудники нацполиции Украины возбудили уголовное дело и начали расследование обстоятельств разгерметизация магистрального газопровода под Киевом, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

«Открыто уголовное дело по ст. 292 «Повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов» УК Украины». Будет назначен ряд экспертиз и установлены все причины и обстоятельства, которые привели к разгерметизации газовой трубы», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают охрану места происшествия и поддерживают порядок на месте аварии.

В ночь на вторник в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из РФ в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород». Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах». Сообщается, что имел место сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать.



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