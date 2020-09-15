Сноуден рассказал, как США победить вмешательство в выборы – стойкостью духа и трезвостью ума

15.09.2020, 12:27, Новости дня

Паника по поводу «вмешательства» иностранных держав в американские выборы только мешает гражданам США бороться с посягательствами из-за рубежа, заявил в интервью MSNBC разоблачитель Эдвард Сноуден, который по-прежнему остаётся в России. По словам Сноудена, лучший способ противодействия информационным атакам — это сохранять спокойствие и осмысливать получаемую информацию, ведь способов «взломать» логику пока не придумали.

Считаете ли вы, что заслуживаете помилования? И — как я уже вас спрашивал — что если в качестве одного из условий от вас потребуют под надзором сверху поработать на «своих», чтобы повысить защищённость наших компьютерных сетей от посягательств тех сторон, которые пытаются повлиять на ход наших выборов — включая, в том числе, и страну, в которой вы находитесь сейчас?

ЭДВАРД СНОУДЕН, раскрыл засекреченные материалы NSA в 2013 году: Знаете, никакого надзора за мной и тому подобных вещей и не понадобится: если США хотят, чтобы я на них поработал, потрудился в правительственных структурах, я готов и всегда был готов на это пойти. Как известно, я задолго до всего этого по собственной воле работал на американское правительство — именно так я и получил доступ к соответствующей информации и именно так мы все узнали о незаконной и противоречащей нашей конституции масштабной программе слежки за американцами и гражданами всех остальных стран мира. В общем, если страна позовёт, я приду к ней на помощь.

Что же касается вмешательства в выборы и всего прочего — это тема очень интересная, и её, как видно, сейчас в США обсуждают много. Как человек, который теперь очень хорошо знаком с Россией и системой дезинформации и прочими вещами, исходящими от российских государственных СМИ, скажу, что значение имеет и реакция со стороны США. Дезинформация будет всегда, и другие страны всегда будут пытаться вмешаться в наши выборы, но нужно смотреть, какова цель этого вмешательства. Если цель — разделить американцев на отдельные группы, усилить политическую раздроблённость и разобщённость нашего общества, то кипятиться всякий раз, когда кто-то выкладывает на Facebook, в Twitter или в каком-нибудь никому не нужном блоге какую-то чушь, приправленную многочисленными опечатками — это худший для нас вариант действий.

Такие вещи никуда не денутся — подобные посягательства будут совершаться и дальше, и реагировать на них надо, опираясь на силу и стойкость. Чтобы решить проблему дезинформации, нужно не паниковать из-за того, что она существует, а брать новости из надёжных источников и критически осмысливать всё, что слышишь. Логическое мышление «взломать» невозможно.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2020 года.