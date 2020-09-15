ФСИН исполнила все просьбы Ефремова

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15.09.2020, 12:48, Новости дня

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов не жалуется на здоровье, все его просьбы в адрес ФСИН уже исполнены, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, посетившая артиста.

«Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться. Что касается здоровья, жалоб нет, кроме того что был стресс вначале, сейчас он потихонечку проходит», – цитирует Потяеву РИА «Новости».

«У него сейчас все абсолютно в порядке. Все интересующие его вопросы он адресовал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, и все его обращения исполнены», – добавила она.

По ее словам, актер получает необходимые вещи, заказывая их через интернет.

Омбудсмен добавила, что актер доволен питанием, он считает, что у него «отличные» условия для проживания. В камере Ефремов читает другим заключенным литературные произведения и занимается профессиональной деятельностью.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

В СИЗО к Ефремову приходит большое число поклонников с подарками и за несколько дней заключенный исчерпал лимит передач в 30 кг.



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