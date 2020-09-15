 

Байден создает «оперативный центр» из юристов для правовых баталий на выборах

15.09.2020, 12:19, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден собирает команду высококлассных юристов, готовясь к возможным судебным разбирательствам по поводу избирательного процесса, которые в конечном итоге могут определить, кто победит в борьбе за Белый дом.

Предвыборный штаб Байдена сообщил, что юридический «оперативный центр» будет следить за тем, чтобы выборы были должным образом организованы, а голоса правильно считались.

Он также будет бороться с давлением на избирателей на участках, выявлением иностранного вмешательства и дезинформации.

Бывший генеральный прокурор Эрик Холдер будет служить связующим звеном между штабом Байдена и внешними группами, работающими над схожими вопросами.

«Мы находимся в самом разгаре избирательной кампании, которая является жизненно важной, и я говорю об этом со всей серьезностью, – сказал Холдер на мероприятии по сбору средств. – Фактически, наша демократия внесена в бюллетени. Мне немного страшно, но мое преобладающее чувство – это не страх. Это надежда».

Тем временем, штаб президента Трампа, который также готовится к возможным затяжным юридическим битвам, сформировал коалицию «Адвокаты за Трампа» для «защиты неприкосновенности» ноябрьских выборов.

«Демократы пытаются разрушить меры по обеспечению неприкосновенности выборов, в одном штате за другим, и нет никаких сомнений в том, что они будут заниматься своими выкрутасами до ноября и дальше», – заявил главный юрисконсульт кампании Трампа Мэтью Морган.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

28.07 / Корабли СФ провели противодиверсионные учения в Баренцевом море

08.08 / В Китае зафиксировали вирус, способный убить человека

25.07 / Полиция задержала 30 участников беспорядков в Москве

26.08 / Озвучена цена на «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLE63 S Coupe

16.07 / Коронавирусом в мире заразились 13,5 млн человек

20.08 / В мире: Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР

11.08 / Белоруссия предостерегла соседей от резких заявлений в связи с протестами

21.08 / В Кремле пообещали узнать о судьбе обращавшегося к Путину мальчика-сироты

07.08 / В Омске приступили к строительству крытой ледовой арены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска