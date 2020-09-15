Байден создает «оперативный центр» из юристов для правовых баталий на выборах

15.09.2020, 12:19, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден собирает команду высококлассных юристов, готовясь к возможным судебным разбирательствам по поводу избирательного процесса, которые в конечном итоге могут определить, кто победит в борьбе за Белый дом.

Предвыборный штаб Байдена сообщил, что юридический «оперативный центр» будет следить за тем, чтобы выборы были должным образом организованы, а голоса правильно считались.

Он также будет бороться с давлением на избирателей на участках, выявлением иностранного вмешательства и дезинформации.

Бывший генеральный прокурор Эрик Холдер будет служить связующим звеном между штабом Байдена и внешними группами, работающими над схожими вопросами.

«Мы находимся в самом разгаре избирательной кампании, которая является жизненно важной, и я говорю об этом со всей серьезностью, – сказал Холдер на мероприятии по сбору средств. – Фактически, наша демократия внесена в бюллетени. Мне немного страшно, но мое преобладающее чувство – это не страх. Это надежда».

Тем временем, штаб президента Трампа, который также готовится к возможным затяжным юридическим битвам, сформировал коалицию «Адвокаты за Трампа» для «защиты неприкосновенности» ноябрьских выборов.

«Демократы пытаются разрушить меры по обеспечению неприкосновенности выборов, в одном штате за другим, и нет никаких сомнений в том, что они будут заниматься своими выкрутасами до ноября и дальше», – заявил главный юрисконсульт кампании Трампа Мэтью Морган.