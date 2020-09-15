 

Федеральный судья признал карантинные меры в связи с COVID-19 неконституционными

15.09.2020, 12:19, Новости дня

Федеральный судья в Пенсильвании постановил, что распоряжения губернатора-демократа о закрытии предприятий и ограничении собраний для борьбы с COVID-19 были неконституционными.

Карантинные меры, введенные в начале эпидемии коронавируса в марте, были оспорены в суде несколькими республиканскими законодателями и владельцами малого бизнеса, которые заявили, что ограничения поставили их предприятия под угрозу.

Судья Уильям Стикман вынес решение в их пользу, заявив, что даже если губернатор руководствовался «благими намерениями в ответ на чрезвычайную ситуацию в здравоохранении», у него не было право посягать на основные свободы граждан.

«Нет никаких сомнений в том, что наша страна сталкивалась и будет сталкиваться с чрезвычайными ситуациями самого разного рода, – указал судья. – Но нельзя допускать, чтобы решение общенационального кризиса превалировало над обязательствами по обеспечению личных свобод, которые лежат в основе американского эксперимента».

Он подверг резкой критике «произвольные» решения о признании предприятий «важными» или «неважными», заявив, что никаких объективных определений этому не давалось.

«Конституция устанавливает определенные границы, которые нельзя пересекать даже в чрезвычайных ситуациях», – написал судья.



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