 

“Фонтаны вместо решения проблем”. Зеленский сообщил об отказе мэрам представлять “Слугу народа” на выборах

15.09.2020, 11:55, Новости дня

Большинство мэров украинских городов обращались к партии “Слуга народа” с просьбой стать кандидатом от их политсилы на местных выборах. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил австрийскому изданию Wiener Zeitung в интервью, которое было опубликовано 14 сентября.

По словам главы государства, мэрам в этой просьбе отказали.

Зеленский отметил, что многие из них находятся при власти от 10 до 20 лет, и в их городах “парки и фонтаны созданы вместо того, чтобы решать проблемы”.

Президент отметил, что многие мэры саботировали государственные противоэпидемические меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, “потому что это приносит популярность”.

В “Слуге народа” решили, что лучше предложить на местных выборах своих кандидатов, даже если они “не так хорошо известны”.

Зеленский считает, что “слуги народа” выиграют местные выборы, “если сложить все результаты”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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