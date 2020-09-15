 

Украинский военный подорвался на взрывном устройстве в районе Водяного

15.09.2020, 11:55, Новости дня

Сегодня в районе населенного пункта Водяное в Донецкой области во время проведения инженерных работ военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки “Восток”.

Боец получил ранения средней степени тяжести. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

“На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются”, – говорится в сообщении.

УВАГА! ВАЖЛИВО!Сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних…

Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Teisipäev, 15. September 2020

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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