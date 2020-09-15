Fox News объяснил, почему Нобелевскую премию мира получит скорее Альф, чем Трамп

15.09.2020, 11:45, Новости дня

Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира, однако она ему не достанется, полагает ведущий Fox News Грег Гатфелд. Журналист подчёркивает, что, в отличие от прошлых лауреатов, Трамп действительно поспособствовал миру во всём мире, однако для СМИ имеют значение лишь его «оскорбительные» высказывания в частных разговорах.

Никакого «Оскара». Но Дональда Трампа только что номинировали на Нобелевскую премию мира. Дважды. И другие новости: Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира. Дважды. Почему? Ну, потому что он большой оранжевый вредина, который ест мозги щенков, тушёные в кетчупе. И, в отличие от предыдущих лауреатов, он действительно что-то сделал. Давайте вспомним.

Он выступил посредником в мирном урегулировании на Ближнем Востоке, снова доказав этим, что расист из него так себе. В то время как белые леваки сжигают дотла заведения, принадлежащие меньшинствам, Трамп и его зять-еврей сблизили Израиль и Объединённые Арабские Эмираты.

Он также посадил за стол переговоров Косово и Сербию, но это не было новостью, потому что никакой анонимный источник не сообщил, что Трамп назвал косовскую стенографистку «жирной коровой». Кстати, этого не было.

И ещё Северная Корея… Да, они до сих пор психи. Но кого бы вы предпочли? Психа, который думает, что вы за ним охотитесь, или психа, который понимает, что вам по большому счёту нет до него дела? Вот чего достиг Трамп: он устранил психологическую переменную, из-за которой мы все были на нервах. СМИ хотят, чтобы вы забыли вот это.

CBS NEWS: Ложный сигнал тревоги сработал на всей территории Гавайев. Людей призвали искать убежище в связи с приближением баллистической ракеты. Ложную тревогу в конечном итоге отменили, но гавайцы и туристы к тому времени уже начали принимать срочные меры и даже прощаться с близкими.

Как будто этого никогда и не было! Знаете, я думаю, что Гавайи должны послать Трампу подарочную корзину. Знаете, с этими орехами макадамия в шоколадной глазури. Я их обожаю!

Но премия ему всё равно не достанется! Знаете, у кого больше шансов? (Фотография Альфа.) У этого парня. (Фотография основателя фирмы My Pillow Майка Линделла с подушкой.) Или у этого парня! Да даже у самой подушки больше шансов!

Но достижения Трампа — это поступки. А СМИ предпочитают слова из частных разговоров, недоказанные утверждения, которым придаётся статус сенсаций и которые объявляются «по большей части подтверждёнными» с использованием того же самого источника. Это как если бы я заявил вам, что я лесная нифма, вы обратились бы за подтверждением к Тайрусу и он ответил бы: «Да, он и мне говорил то же самое».

Прессе приходится нелегко. Есть человек, который в личной беседе говорит оскорбительные вещи, но делает мир безопаснее. Им бы хотелось, чтобы он просто был вежливым, как другие президенты, которые посылали больше людей на смерть.

Фактически Трамп раздаёт планы мирного урегулирования, как тюбики с солнцезащитным кремом на нудистском пляже. Но это неважно. Потому что в мире Camel Трамп выделяется тем, что у него нет фильтра. И его слова СМИ всегда истолкуют в самую худшую сторону. А знаете, кто ещё говорит оскорбительные вещи в частной беседе? Я, вы и Лицемеры в СМИ.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2020 года.