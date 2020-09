Pink рассказала, что спасло ее брак с мотогонщиком Хартом

15.09.2020, 10:40, Новости дня

Американская певица Pink рассказала, что им с мужем мотогонщиком Кэри Хартом удалось сохранить отношения благодаря семейной терапии. Об этом она написала 15 сентября в Instagram.

По словам певицы, обычно люди закатывают глаза, когда слышат о том, что они с супругом обратились за психологической помощью к специалистам.

“Но я вот что скажу – оно того стоит. Терапия не предназначена для слабых людей, хиппи или либералов. Это для сломленных людей, которым нужна семья. Это урок о том, как сесть и слушать. Как любить себя так, чтобы другой человек тоже смог вас полюбить”, – объяснила артистка.

Она назвала свой брак со спортсменом одновременно ужасным и прекрасным, который дарит утешение и вызывает ярость.

Pink заявила, что они с Хартом продолжают жить вместе благодаря “совместному неутомимому идеализму”.

“Я люблю тебя, детка”, – заявила в конце публикации певица, обращаясь к мужу.

“Спасибо, что поделились”, – отреагировали на откровенное признание певицы подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

My friend @jbpitts2 took this photo of us. He’s still my favorite sweet little dirtball. He and I have been at this a long time, and it is our relentless and stubborn idealism that keeps us together. Marriage is awful, wonderful, comfort and rage. It is boring, terrifying, and a total nail biter. It is loving another fallible creature while trying to love yourself. It is a lifetime of coming back to the table. People laugh at us because we’re either fighting or laughing. They roll their eyes when we talk about therapy. But I’ll tell you what. It’s worth it. All of it. Even when it isn’t. Therapy isn’t for weak people or hippies or liberals. It’s for broken people that want to be whole. It’s for runaways that want a family. It’s a lesson on how to sit down and listen. How to love yourself so that the other person can, too. I love you babe. I’m grateful we made it to this photo @hartluck

Публикация от P!NK (@pink) 14 Сен 2020 в 5:52 PDT

Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась в 1979 году в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can’t Take Me Home.

Pink познакомилась с мотогонщиком Кэри Хартом в 2001 году в Филадельфии. В 2005 году певица во время мотокроссных гонок появилась на стадионе с табличкой в руках, на которой было написано “Ты женишься на мне?”. До этого она дважды отказывалась выходить замуж за Харта. Гонщик ответил на предложение певицы утвердительно.

У Pink и Харта двое детей: дочь Уиллоу (2011) и сын Джеймсон (2016).

В конце августа Харт перенес операцию на левом плече.