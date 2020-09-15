«Ищейки Штази» — британцы возмущены призывами стучать на соседей, нарушающих новые правила против пандемии

15.09.2020, 10:31, Новости дня

Британский министр по правопорядку Кит Малтхаус призвал граждан сообщать в полицию, в случае если они заметят нарушение нового правила о запрете собираться более чем вшестером, пишет The Evening Standard. Слова министра подверглись обильной критике: политик от партии «Зелёных» Дженнифер Джонс призвала не «поощрять самосуд», а представитель одного из районов Лондона Марк Бэйнс отметил, что просить людей доносить на соседей — глупость.



Reuters

Вчера, несмотря на жалобы о том, что такие меры испортят рождественские праздники, в Великобритании вступил в силу запрет на собрания более шести человек, пишет The Evening Standard. Министр по правопорядку Кит Малтхаус призвал граждан вызывать полицию, в случае если они заметят своих соседей, собравшихся в группе от семи человек и больше.

Как отмечает издание, за нарушение правил грозят штрафы от £100. Бывший член британского Верховного Суда Джонатан Сампшн раскритиковал новый закон, назвав его «невыполняемым». По словам Сампшена, для его реализации потребуется сеть «ищеек и информаторов» наподобие Штази.

Впрочем, Малтхаус выступил в защиту новых правил, отметив, что за время карантина число сообщений в адрес полиции резко увеличилось. Малтхаус отметил, что у людей должна быть такая опция, а также выразил уверенность, что большинство людей будет соблюдать правила, учитывая, что предыдущие ограничения были более строгими.

Британский политик от партии «Зелёных» Дженнифер Джонс назвала слова Малтхауса «смехотворными» и попросила «не поощрять самосуд». В то же время, представитель одного из лондонских районов Марк Бэйнс заявил, что сомневается в том, что многие жители будут «стучать» на своих соседей. «Я понимаю правило о запрете собраний больше шести человек, поскольку на кону жизни людей. Однако просить людей доносить на соседей, у которых в саду собралось восемь человек, это глупость, пустая трата ресурсов, которая уничтожит общественную сплочённость».