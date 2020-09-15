Торжества в скромных масштабах – CGTN рассказал, как свадебная индустрия в Китае подстроилась под коронавирус

15.09.2020, 10:31, Новости дня

Ещё недавно индустрия свадебных услуг в Китае росла стремительными темпами, но коронавирус спутал все планы как компаниям, так и парам, готовящимся к важному событию, передаёт CGTN. Теперь всем сторонам приходится проявлять гибкость: бизнесам — мириться с уменьшившимся числом заказов, а брачующимся — со скромным форматом торжеств.

Стежок за стежком эти работницы реализуют чьи-то свадебные мечты. По крайней мере, когда дело касается свадебного платья. Но в последнее время в компании Jusere Wedding & Evening Dress в городе Сучжоу царит нервная атмосфера. Число заказов существенно упало, особенно зарубежных, которые составляют десятую часть продаж фабрики.

ЛЮ ФАНФАН, сотрудница компании Jusere Wedding & Evening Dress: Я переживаю, потому что пандемия коронавируса — проблема, которая затронула весь мир. Так что я могу только попытаться смириться с такой ситуацией и сохранять позитивный настрой. Меня беспокоит, что с продажами всё не очень хорошо и это отразится на моей работе и жизни.

В торговом центре со свадебными салонами Хуцю на витринах есть на что посмотреть. Только мало кто этим занимается.

ЧЖУ ЮАНЬ, директор магазина свадебных платьев Romen: У нас все сотрудники вышли на работу, но по большей части они сидят в магазине и ждут покупателей — никто вообще не заходит.

COVID-19 поставил на паузу ещё не так давно бурно развивавшуюся свадебную индустрию в Китае. По данным американской консалтинговой фирмы Frost&Sullivan, в 2014 году объёмы продаж на китайском рынке свадебных услуг составили более 920 миллиардов юаней, или порядка 135 миллиардов долларов США. К 2018 году этот показатель вырос до 1,6 триллиона юаней, или 240 миллиардов долларов. Как ожидалось, в 2023 году индустрия должна будет оцениваться в сумму 3 триллиона юаней, или 439 миллиардов долларов. Однако из-за пандемии статистика, по прогнозам, скорее всего резко пойдёт на спад.

Тенденция отражается и на отдельных парах — таких как Вэй Цзявэнь и Пан Вэньцзюнь. Несколько недель назад они сыграли свою свадьбу. В куда более скромных масштабах, чем планировалось.

ВЭЙ ЦЗЯВЭНЬ, невеста: Из-за того что пришлось откладывать свадьбу, мы находились под сильным давлением — как физическим, так и психологическим. Выходить на улицу-то неудобно. Приводить детей на свадьбу тоже страшно, потому что эпидемия всё-таки ещё не полностью под контролем. Мы переживаем за здоровье гостей. Многие однокурсники моего жениха находятся в Пекине, поэтому не могут приехать. Обидно, что так выходит.

В таких условиях пары и компании научились проявлять гибкость.

ГО МАНЬЦЗЯ, менеджер фабрики свадебных платьев: Раньше я выбирала на пошив лишь некоторые из своих любимых моделей или что-то из нишевого сегмента. Но сейчас я предпочитаю более популярные модели, которые понравятся большинству покупателей.

СОТРУДНИК ФАБРИКИ СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ: Самой большой проблемой, наверное, стало увеличение цены на перевозки. Пошлины хотя бы не меняются.

Тем временем в компании Jusere работа идёт своим чередом. Швеи украшают платья мечты финальными штрихами и надеются, что и у их истории будет счастливый конец.

Фрэнсис Ко, CGTN.

Дата выхода в эфир 13 сентября 2020 года.